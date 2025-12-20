K-POP Chez Ludiq’ Family Expériences LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES Saint-Paul-lès-Dax

K-POP Chez Ludiq’ Family Expériences

LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 CHEMIN DE TALENCE Saint-Paul-lès-Dax Landes

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

Démonstration & initiation danse

Rendez-vous avec Aurélie, professeure de danse au Studio UDM, pour une démonstration puis une initiation street dance, inspirées de l’univers Démon Hunter.

Quiz musicaux et petits jeux dans une ambiance festive.

Prise de pose

Déguisements et accessoires à disposition uniquement pour prendre la pose et devenir, le temps

d’une photo, Mira, Zoey ou Rumi (photos réalisées par les parents).

Accès libre aux espaces de jeux Ludiq’Family Expériences pendant le créneau.

2 créneaux 13h30 16h30 ou 15h30 18h30. .

LUDIQ’ FAMILY EXPERIENCES 123 CHEMIN DE TALENCE Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 90 63 64 bienvenue@ludiqfamilyexperiences.fr

