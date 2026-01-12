K-Pop Forever LDLC Arena Décines-Charpieu

K-Pop Forever

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 45.5 EUR

2026-12-27 16:00:00

fin : 2026-12-27

2026-12-27

K-Pop Forever le phénomène mondial débarque en live sur scène à la LDLC Arena de Lyon-Décines le 27 décembre 2026 pour un concert exceptionnel.

69150 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

K-Pop Forever: the global phenomenon arrives live on stage at the LDLC Arena in Lyon-Décines on December 27, 2026 for an exceptional concert.

