K Raoké, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
K Raoké, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac vendredi 20 février 2026.
K Raoké Vendredi 20 février, 20h00 Le [K]Rabo Orne
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:30:00+01:00
Fin : 2026-02-20T20:00:00+01:00 – 2026-02-20T23:30:00+01:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
En famille ou entre amis, venez chanter vos tubes préférés et découvrir les talents cachés de votre voisinage. De George Moustaqui à Nirvana, il n’y a qu’un pas! C’est vous qui ferez le choix !