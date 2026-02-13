K Raoké, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

K Raoké Vendredi 20 mars, 20h00 Le [K]Rabo Orne

Gratuit – consommations au bar

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-20T20:00:00+01:00 – 2026-03-20T23:30:00+01:00

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]

En famille ou entre amis, venez chanter vos tubes préférés et découvrir les talents cachés de votre voisinage. De George Moustaqui à Nirvana, il n’y a qu’un pas! C’est vous qui ferez le choix !