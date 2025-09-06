K-Street festival, le rendez-vous culturel et culinaire dédié à la Corée du sud Parc André Citroën Paris

K-Street festival, le rendez-vous culturel et culinaire dédié à la Corée du sud Parc André Citroën Paris samedi 6 septembre 2025.

Pendant deux jours, les visiteurs vont pouvoir savourer toutes sortes de spécialités coréennes grâce au street food market installé pour l’occasion au parc André Citroën. Les pajeons (fameuses crêpes coréennes), les kimbaps (makis coréens), les tteokbokkis (gâteaux de riz), ou encore les bungeoppang ( gâteaux en forme de poisson, fourrés à la pâte de haricot rouge sucrée) vont ravir vos papilles

Au programme également : Les dernières tendances de la mode coréenne, de la skin care et de la k-beauty seront aussi au rendez-vous, avec plus de 40 exposants, dont des illustrateurs, des tatoueurs et des goodies k-pop. Tout au long du week-end, des DJ coréens enflammeront également la scène, accompagnés d’un random dance géant pour les passionnés de k-pop.

Restez connectés pour découvrir le line-up détaillé.

Le samedi 6 et dimanche 7 septembre, direction le parc André Citroën (15e), à l’occasion du K-Street Festival. Cet événement met à l’honneur la street culture coréenne. Food, concept store, mode, performances artistiques…Embarquez pour un voyage au Pays du Matin calme !

Du samedi 06 septembre 2025 au dimanche 07 septembre 2025 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-06T02:00:00+02:00

fin : 2025-09-08T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parc André Citroën 2, rue Cauchy 75015 Paris

https://k-streetfestival.com/