K Surprise Crozon

1 place Etienne Schlumberger Crozon

Début : 2025-09-05 20:30:00

2025-09-05

Les lolos à l’eau, c’est une association composée d’un bon nombre de nénévoles . Solidaires envers les personnes malades du cancer, elles programment chaque rentrée avec le Surfing Club de Crozon un événement culturel, sportif et joyeux Les Lolos à l’eau. Cette année elles font venir à l’Améthyste un one-woman show.

Inspiré de l’histoire personnelle de Sarah, K Surprise est le journal intime d’un combat à la veille de Noël, sa gynécologue lui annonce tout en douceur On ne va pas tourner autour du pot, c’est un cancer du sein, vous voulez du Lexomil ? . Et voilà, la roue a tourné. Elle a le crabe, le grand C, le K… Pourquoi je n’ai pas mal ? Comment l’annoncer à mes proches ? Comment monter sur scène après ? Avec humour, sensibilité et un poil de colère, le témoignage de la maladie se transforme en une ode à la vie.

Texte et jeu Sarah Péb’

Texte et mise en scène Élise Mc Leod

Durée 1h15

Tous les bénéfices de cet événement seront reversés aux associations locales qui œuvrent auprès des malades du cancer. .

Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

