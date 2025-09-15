KA-IN Place du Golhérez Auray

KA-IN

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 20:30:00

fin : 2026-01-15 21:40:00

Date(s) :

2026-01-15

Ballet acrobatique

Dès 7 ans

Pour le meilleur ou pour le pire, les pas de l’Homme ont toujours été guidés par une inébranlable curiosité, un insatiable désir de savoir ce qu’il y a de l’autre côté .

Raphaëlle BOITEL

Après Fiq !(Réveille-toi !), les treize artistes du Groupe Acrobatique de Tanger, mis·es en piste par Raphaëlle Boitel, nous embarquent dans une épopée circassienne spectaculaire.

S’inspirant de leur histoire, la chorégraphe développe un univers émotionnel en clair-obscur. Une lumière vive et éclatante, symbole de mer et de ciel, de rêve et de sérénité. Les mouvements collectifs et individuels questionnent l’identité et le courage, le lâcher prise ou l’affirmation du vivant.

KA-IN est un hymne à la jeunesse, une fraternité rêvée où les corps n’auraient que pour seul but le dépassement de soi. Avec une puissante maestria, les jeunes circassiens exécutent une chorégraphie ciselée. Mouvement infatigable, acrobaties démultipliées, ils dansent et virevoltent en héritiers de la célèbre acrobatie marocaine. KA-IN est un cirque dansé, un élan de vie organique, puissant et drôle. Une acrobatie historique à travers des artistes d’aujourd’hui.

Sans jamais tomber dans les clichés, KA-IN rend hommage à une culture et une âme qui incarnent le cri de ce que nous sommes.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement KA-IN Auray a été mis à jour le 2025-10-01 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon