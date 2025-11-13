Ka-In Châteauroux

Ka-In

88 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – 29 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Suite à un dialogue profond avec Raphaëlle Boitel, les 13 circassiens marocains exceptionnels du Groupe acrobatique de Tanger, montés sur les ressorts de l’acrobatie et du hip-hop, embrasent le plateau avec ce ballet spectaculaire sur l’identité et le courage.

Dans une trépidante quête d’ailleurs et de liberté, la beauté, la poésie et les prouesses tentent de rivaliser avec un quotidien terre à terre.

Un carré de lumière, une sono portative et un solo il n’en faut pas plus pour commencer le spectacle. Quelques passes de break, quelques saccades de popping et c’est parti. Ça se montre du doigt, ça s’invective. Chacun essaie de trouver sa place. Il s’agit de tenter l’échappée par le haut, jusqu’à la pyramide salvatrice, symbole d’un nouvel ordre. On se laisse éblouir par les traversées acrobatiques de roues et saltos, par une suspension aérienne au trapèze, par un équilibre sur main. Tout l’art de l’artiste française se concentre également dans la lumière si changeante qui habille les corps et structure l’espace en visions fantomatiques. 7 .

English :

Following a profound dialogue with Raphaëlle Boitel, the 13 exceptional Moroccan circus artists of the Groupe acrobatique de Tanger, riding on the springs of acrobatics and hip-hop, set the stage ablaze with this spectacular ballet about identity and courage.

German :

Nach einem tiefgründigen Dialog mit Raphaëlle Boitel bringen die 13 außergewöhnlichen marokkanischen Zirkusartisten der Groupe acrobatique de Tanger, die auf den Federn der Akrobatik und des Hip-Hop stehen, die Bühne mit diesem spektakulären Ballett über Identität und Mut zum Brennen.

Italiano :

Dopo un dialogo approfondito con Raphaëlle Boitel, i 13 eccezionali artisti circensi marocchini del Groupe acrobatique de Tanger (Gruppo acrobatico di Tangeri), cavalcando le molle dell’acrobazia e dell’hip-hop, infiammano la scena con questo spettacolare balletto sull’identità e il coraggio.

Espanol :

Tras un profundo diálogo con Raphaëlle Boitel, los 13 excepcionales artistas de circo marroquíes del Groupe acrobatique de Tanger (Grupo acrobático de Tánger), montados en los resortes de la acrobacia y el hip-hop, incendian el escenario con este espectacular ballet sobre la identidad y el coraje.

