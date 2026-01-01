Ka-In Groupe acrobatique de Tanger Le Théâtre

34 Rue de la Paix Laval Mayenne

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Ballet acrobatique

Entre tradition et modernité, une exaltante épopée circassienne sur les rives de la Méditerranée.

Pionnier du cirque contemporain au Maroc, le Groupe acrobatique de Tanger sillonne le monde entier depuis vingt ans pour conjuguer au présent une discipline issue d’une histoire ancestrale. C’est à cette culture berbère de l’art acrobatique que leur nouvelle création rend hommage un hommage libre et aérien magnifié par la mise en scène de la chorégraphe Raphaëlle Boitel.

Virevoltant de portés en pyramides humaines qui ont fait leur renommée, les treize acrobates oscillent entre Europe et Afrique, cirque et ballet, danse hip hop et équilibrisme. Baigné dans un clair-obscur que transperce un puissant bleu du Maroc, ce spectacle haut en couleur est tout à la fois un élan de vie organique et un cirque dansé débordant de joie.

• 20 janvier à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 7 ans

• Tarifs 29€ (tarif plein), 26€ (tarif réduit) .

34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Acrobatic ballet

L’événement Ka-In Groupe acrobatique de Tanger Le Théâtre Laval a été mis à jour le 2026-01-07 par LAVAL TOURISME