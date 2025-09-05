KA-IN Parvis des Droits de l’Homme Lannion

KA-IN Parvis des Droits de l’Homme Lannion vendredi 6 février 2026.

KA-IN

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Le chemin de la liberté.

Raphaëlle Boitel et le Groupe acrobatique de Tanger ont enchanté les publics du Carré Magique depuis leurs premiers spectacles. La rencontre entre ces deux univers était donc inévitable ! Et, voici KA-IN la virtuosité et la culture militante des artistes marocain·es, mêlées à l’univers visuel poétique en clair-obscur de la metteuse en scène et chorégraphe bordelaise.

Au plateau, les treize acrobates s’affranchissent de la gravité et enchainent les figures, dans un ballet fougueux où se croisent les références à la culture berbère et les appels à l’émancipation. Elles et ils inventent ensemble un langage des corps pour célébrer la liberté, teintée de l’azur flamboyant des villes emblématiques du Maroc. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement KA-IN Lannion a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose