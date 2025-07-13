Ka-in Les Quinconces Le Mans
Ka-in Les Quinconces Le Mans samedi 14 février 2026.
Ka-in
Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-15 18:10:00
2026-02-14 2026-02-15
Raphaëlle Boitel, groupe accrobatique de Tanger
C’est sur une bande-son composée du chant des dunes et de musiques amazighs que les treize artistes du Groupe Acrobatique de Tanger accompliront leurs prouesses et rivaliseront d’adresse dans un mouvement infatigable qui sursollicitera autant leurs corps que leurs agrès. .
