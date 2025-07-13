Ka-in Les Quinconces Le Mans

Ka-in

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-15 18:10:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Raphaëlle Boitel, groupe accrobatique de Tanger

C’est sur une bande-son composée du chant des dunes et de musiques amazighs que les treize artistes du Groupe Acrobatique de Tanger accompliront leurs prouesses et rivaliseront d’adresse dans un mouvement infatigable qui sursollicitera autant leurs corps que leurs agrès. .

Les Quinconces 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Raphaëlle Boitel, Tangier-based accrobatics group

German :

Raphaëlle Boitel, Akrobatikgruppe aus Tanger

Italiano :

Raphaëlle Boitel, gruppo accrobatique di Tangeri

Espanol :

Raphaëlle Boitel, grupo acrobático de Tánger

L’événement Ka-in Le Mans a été mis à jour le 2025-10-06 par CDT72