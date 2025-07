Kaamelott Premier volet Chevannes

Kaamelott Premier volet Chevannes jeudi 24 juillet 2025.

Kaamelott Premier volet

Place de l’Eglise Chevannes Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 18:30:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

Le festival de cinéma en plein air Ô la belle toile ! est organisé par le Pays d’art et d’histoire de l’Auxerrois. Chaque film sélectionné met en avant un élément patrimonial de la commune où il est projeté.

Kaamelott Premier volet 2021, réalisé par Alexandre Astier. Pourquoi ce film ? L’église de Chevannes est visible de loin, mais il faut s’approcher assez près et lever la tête pour voir une sculpture étonnante, une salamandre. Cet amphibien est l’élément central des armoiries de Chevannes, mais aussi l’emblème d’un roi de France, François Ier, qui est considéré comme le dernier roi-chevalier . Quant au premier, ne serait-ce pas Arthur Pendragon, le fameux roi Arthur, siégeant à la table ronde des chevaliers ?

Pensez à emporter un siège ou un coussin pour vous installer confortablement ! Animation Lecture publique contes et légendes de Chevannes, Médiathèque du Chat Perché « Géhel fait son cinéma », concert-quizz autour du cinéma par Gérald Lelièvre.

Restauration et buvette sur place dès 19h30 avec 3 foodtrucks. Indian chef, la Scala et la pâte à Tata .

Place de l’Eglise Chevannes 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Kaamelott Premier volet

German : Kaamelott Premier volet

Italiano :

Espanol :

L’événement Kaamelott Premier volet Chevannes a été mis à jour le 2025-07-16 par OT Auxerrois