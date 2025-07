Kaamelott Veulettes-sur-Mer

Kaamelott Veulettes-sur-Mer mercredi 23 juillet 2025.

Kaamelott

Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 20:30:00

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Oeuvre d’alexandre Astier Librement adaptée par les Terribles et mise en scène de Numa Sadoul. Troupe d’adolescents originaires de Nice avec plusieurs représentation à leur actif au Festival d’Avignon

Dans la salle des fêtes de Veulettes sur Mer à 20h30.

Participation libre

Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 63 74 14 helenecuissot@gmail.com

English : Kaamelott

Work by Alexandre Astier Freely adapted by Les Terribles and directed by Numa Sadoul. A troupe of teenagers from Nice, with several performances at the Festival d’Avignon

Veulettes sur Mer village hall, 8:30pm.

Free admission

German :

Werk von Alexandre Astier Frei adaptiert von Les Terribles und inszeniert von Numa Sadoul. Eine Gruppe von Jugendlichen aus Nizza mit mehreren Auftritten beim Festival d’Avignon

Im Festsaal von Veulettes sur Mer um 20:30 Uhr.

Freie Teilnahme

Italiano :

Opera di Alexandre Astier liberamente adattata da Les Terribles e diretta da Numa Sadoul. Una troupe di adolescenti di Nizza con all’attivo diverse rappresentazioni al Festival di Avignone

Sala del villaggio di Veulettes sur Mer, ore 20.30.

Ingresso libero

Espanol :

Obra de Alexandre Astier Libremente adaptada por Les Terribles y dirigida por Numa Sadoul. Una compañía de adolescentes de Niza con varias representaciones en su haber en el Festival de Aviñón

Ayuntamiento de Veulettes sur Mer, 20.30 h.

Entrada gratuita

