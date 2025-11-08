KaB Night 2 Mutzig
KaB Night 2 Mutzig samedi 8 novembre 2025.
KaB Night 2
16 rue Mattfeld Mutzig Bas-Rhin
Après une première édition incroyable, KaB Night revient plus fort que jamais ! ¿¿
Rendez-vous le samedi 8 novembre au Dôme de Mutzig pour une soirée 100 % festival électro sons puissants, show lumière, ambiance survoltée jusqu’au bout de la nuit ! .
16 rue Mattfeld Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 12 20
