Kabanalire Pôle culturel Les Ursulines, Studio Cole Château-Gontier-sur-Mayenne

Début : 2025-10-21 17:00:00
en partenariat avec M’Lire Anjou
Gaël vous propose un nouveau Kabanalire !
On vous réexplique le principe ? Une petite demi-heure de lecture d’albums qui promet un joli moment de douceur, pour petits et grands. Les parents sont les bienvenus !
mardi 21 octobre 2025 17h00
Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Cole
à partir de 3 ans
goûter offert
durée 30 min
entrée gratuite .
English :
in partnership with M?Lire Anjou
German :
in Partnerschaft mit M?Lire Anjou
Italiano :
in collaborazione con M?Lire Anjou
Espanol :
en colaboración con M’Lire Anjou
