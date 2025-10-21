Kabanalire Pôle culturel Les Ursulines, Studio Cole Château-Gontier-sur-Mayenne

Pôle culturel Les Ursulines, Studio Cole 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

en partenariat avec M’Lire Anjou

Gaël vous propose un nouveau Kabanalire !

On vous réexplique le principe ? Une petite demi-heure de lecture d’albums qui promet un joli moment de douceur, pour petits et grands. Les parents sont les bienvenus !

mardi 21 octobre 2025 17h00

Pôle culturel Les Ursulines, Studio Jack Cole

à partir de 3 ans

goûter offert

durée 30 min

entrée gratuite .

English :

in partnership with M?Lire Anjou

German :

in Partnerschaft mit M?Lire Anjou

Italiano :

in collaborazione con M?Lire Anjou

Espanol :

en colaboración con M’Lire Anjou

