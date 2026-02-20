Kabanalire Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne
Kabanalire Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne mercredi 8 avril 2026.
Kabanalire
Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 17:00:00
fin : 2026-04-08 17:30:00
Date(s) :
2026-04-08
en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou
RDV et rencontres
mercredi 8 avril 2026 17h00
Théâtre des Ursulines
à partir de 3 ans
goûter offert
durée 30 min
entrée gratuite
Gaël vous propose un nouveau Kabanalire !
On vous réexplique le principe ? Une petite demi-heure de lecture d’albums qui promet un joli moment de douceur, pour petits et grands. Les parents sont les bienvenus ! .
Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
in partnership with Librairie M?Lire Anjou
L’événement Kabanalire Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-02-20 par SUD MAYENNE