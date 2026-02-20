Kabanalire Théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

Kabanalire

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2026-04-08 17:00:00

fin : 2026-04-08 17:30:00

2026-04-08

en partenariat avec la Librairie M’Lire Anjou

RDV et rencontres

mercredi 8 avril 2026 17h00

Théâtre des Ursulines

à partir de 3 ans

goûter offert

durée 30 min

entrée gratuite

Gaël vous propose un nouveau Kabanalire !

On vous réexplique le principe ? Une petite demi-heure de lecture d’albums qui promet un joli moment de douceur, pour petits et grands. Les parents sont les bienvenus ! .

Théâtre des Ursulines 4 bis Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 21 52 contact@le-carre.org

English :

in partnership with Librairie M?Lire Anjou

