Kabar’974 Parquet de Bal Rennes Samedi 7 février, 17h30 Ille-et-Vilaine

20€ / 15€ pour les moins de 12 ans / gratuit pour les moins de 6 ans

Soirée culturelle organisé par l’association réunionnaise 974 Family

### L’association culturelle réunionnaise 974 Family vous convie à son événement Kabar’ 974 (reggae, maloggae et sega) au Parquet de Bal !

Cette soirée culturelle accueillera sur scène les artistes Naessayé, Demayo, Titi Romily Tropical band ainsi que le DJ live Gaby Evenements.

Ouverture des portes à 17h30. Bar et restauration réunionnaise et bretonne sur place.

Réservation possible sur _HelloAsso_

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T17:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-07T23:59:00.000+01:00

https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-reunionnaise-974-family/evenements/kabar-974

Parquet de Bal Ferme de la Harpe Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



