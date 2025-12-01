Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

KABARÉ KRÉOL EL MEDIATOR Perpignan

KABARÉ KRÉOL EL MEDIATOR

KABARÉ KRÉOL EL MEDIATOR Perpignan vendredi 19 décembre 2025.

KABARÉ KRÉOL EL MEDIATOR

Avenue du Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 22.5 – 22.5 – 25

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19

Date(s) :
2025-12-19

ElMediator 19 décembre 20h30
  .

Avenue du Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

? ElMediator December 19 8:30pm

German :

? ElMediator 19. Dezember 20:30 Uhr

Italiano :

? ElMediator 19 dicembre ore 20.30

Espanol :

? ElMediator 19 de diciembre 20.30 h

L’événement KABARÉ KRÉOL EL MEDIATOR Perpignan a été mis à jour le 2025-10-10 par PERPIGNAN TOURISME