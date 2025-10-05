KABARE KREOL – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan
KABARE KREOL – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan vendredi 19 décembre 2025.
KABARE KREOL Début : 2025-12-19 à 20:30. Tarif : – euros.
Un Kabaré Kréol avec un casting 5 étoiles, autour de la figure emblématique de la musique réunionnaise : René Lacaille, passeur de culture depuis plus d’un demi-siècle. Venez célébrer avec eux le métissage et la joie du partage !
Vous pouvez obtenir votre billet ici
L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66