KABAREH CHEIKHATS

1469 quai des Moulins Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Sibaphone présente son premier événement à Sète !On se retrouve dans un mois au Dancing pour un après-midi autour des héritages du Maroc.Transe, aïta et cabaret se rencontrent dans le flamboyant concert-spectacle des Kabareh Cheikhats et aux platines, c’est la selecta de Sara Konkrite qui nous régalera. On vous en dit plus très vite !

Sibaphone présente son premier événement à Sète !On se retrouve dans un mois au Dancing pour un après-midi autour des héritages du Maroc.Transe, aïta et cabaret se rencontrent dans le flamboyant concert-spectacle des Kabareh Cheikhats et aux platines, c’est la selecta de Sara Konkrite qui nous régalera. On vous en dit plus très vite ! .

1469 quai des Moulins Sète 34200 Hérault Occitanie +33 000000000

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English : KABAREH CHEIKHATS

Sibaphone presents its first event in Sète: in a month’s time, we’ll be at Le Dancing for an afternoon of Moroccan heritage, where trance, aïta and cabaret meet in a flamboyant concert-show by the Kabareh Cheikhats, with Sara Konkrite’s selecta on the turntables. We’ll tell you more very soon!

L’événement KABAREH CHEIKHATS Sète a été mis à jour le 2026-03-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE