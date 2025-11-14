Kaboul, une chambre à soi // One’s own room Inside Kabul Théâtre de la Concorde Paris

Kaboul, une chambre à soi // One’s own room Inside Kabul Théâtre de la Concorde Paris vendredi 14 novembre 2025.

Une Chambre à soi nous transporte à Kaboul, au cœur d’un salon afghan recréé ici, à Paris. Une pièce où les femmes parlent à voix basse, mais parlent encore. Où les récits, les sons, les images circulent clandestinement. Une œuvre immersive, sensible et frontale, qui interroge la place des femmes, la mémoire de l’effondrement, et l’écho de cette histoire dans nos propres libertés fragiles.

Le 15 août 2021, Kaboul tombait à nouveau sous contrôle taliban. En réponse, la journaliste Caroline Gillet recueille les témoignages de deux jeunes femmes afghanes pour le podcast Inside Kaboul, diffusé sur France Inter. À partir de cette matière intime et brûlante, une installation visuelle et sonore est créée, en complicité avec l’artiste Kubra Khademi, réfugiée en France depuis 2015, et une équipe de réalisateurs vidéo anonyme restée sur place.

Vidéo, voix, illustration, installation plastique, ambiance domestique : tout concourt à recréer un espace de partage clandestin, une pièce où s’expriment les colères, les espoirs et les douleurs. On y entend Raha, qui nous alerte sur l’effacement des Afghanes de l’espace public, et nous enjoint à ne pas céder, ici non plus, sur nos propres libertés.

Distribution

Mise en scène Caroline Gillet et Kubra Khademi

Texte et son Raha

Récit sonore Caroline Gillet et Frédéric Changenet accompagnés de Anna Buy

Scénographie et installation plastique Kubra Khademi

Vidéo vidéastes et monteurs anonymes à Kaboul

Lumière Juliette Delfosse

Mixage Frédéric Changenet et Pierre Langlet

Sons additionnels depuis Kaboul Benazer

Régie générale François Lewyllie

Voix off en français Sofia Lesaffre

Production Maria-Carmela Mini

Coproduction Festival d’Avignon – Théâtre de la Ville-Paris – Festival d’Automne à Paris – Les Halles de Schaerbeek, Bruxelles – Festival euro-scène Leipzig – Théâtre Molière, Sète, scène nationale Archipel de Thau – Radio France.

Avec le soutien de DRAC Hauts-de-France – de Open Society Foundations via l’Afghanistan Cultural Fund – Centre national du cinéma et de l’image animée – Ville de Lille dans le cadre d’un accueil en résidence.

Accueil en résidence Le Fresnoy, Studio national des arts contemporains – La Ménagerie de Verre, Paris.

Coréalisation Théâtre de la Ville-Paris – Festival d’Automne à Paris. Une expérience immersive adaptée des podcasts originaux de France Inter Inside Kaboul et Oustide Kaboul de Caroline Gillet.

Une installation immersive et une création sonore et visuelle de Caroline Gillet, Kubra Khademi et une équipe anonyme depuis Kaboul avec le Festival d’Automne à Paris 2025, le Théâtre de la Ville-Paris et le Théâtre de la Concorde.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

