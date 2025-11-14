Kaboul, une chambre à soi Théâtre de la Concorde Paris

Le 15 août 2021, Kaboul retombait brutalement aux mains des talibans, laissant le pays à leur domination. Caroline Gillet, journaliste à France Inter, réalise alors le podcast Inside Kaboul autour de deux jeunes afghanes. Ce précieux témoignage devient un film d’animation, illustré par Kubra Khademi, plasticienne, performeuse et féministe, qui a dû fuir l’Afghanistan en 2015. Avec cette nouvelle installation immersive, elles souhaitent nous plonger dans un salon afghan qui prend vie grâce à une création vidéo réalisée par une équipe anonyme depuis Kaboul. On y entend des femmes afghanes comme si elles étaient assises avec nous. Parmi elles, Raha alerte les spectateurs sur la violence et la répression qui excluent les Afghanes de la vie publique et nous exhorte à lutter pour nos propres libertés.

Que faire lorsqu’un pays s’effondre ? Que les femmes sont assignées à la soumission ? Résister et créer.

