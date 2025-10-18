KADAVAR SLOMOSA ORB – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

TRANSMISSION PRÉSENTE : KADAVAR : I JUST WANT TO BE A SOUND EUBerlin, ce n’est pas que le berceau de la techno et des afters interminables, c’est aussi le bastion de Kadavar, fer-de-lance mondialement plébiscité du hard rock, tantôt doom, parfois psyché, toujours authentique et novateur. Le désormais quatuor s’apprête à faire de 2025 son année, avec un nouvel album à paraître et une grande tournée européenne, qui passera par Lyon, le 18 octobre au Transbo.Kadavar a traversé une transformation majeure dans sa quête du son. Reconnus à leurs débuts comme des représentants crédibles du rock stoner psychédélique à la teinte rétro, leur musique vibrait de l’énergie contemporaine de Berlin, la ville où Lupus et Tiger se sont rencontrés dans les années 2000 hédonistes. Mais très vite, ils ont exploré le vaste monde. Non seulement ils ont présenté leurs idées musicales sur des scènes de nombreux pays, mais ils ont également puisé une nouvelle inspiration. Si, au départ, Kadavar sonnait comme un écho du passé, leur son est devenu de plus en plus contemporain au fil des ans, façonné par l’expérience de tournées intensives et par le franchissement des frontières des genres. Le son, comme une langue universelle et en constante évolution, est ce que Kadavar a toujours su créer.Réservation pour les personnes en situation de handicap : infos@transbordeur.fr

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69