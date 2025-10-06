KADEBOSTANY – LA CABANE Toulouse

KADEBOSTANY Début : 2026-03-22 à 19:00. Tarif : – euros.

BLEU CITRON (31) PRÉSENTE : KADEBOSTANYKadebostany revient sur le devant de la scène avec une nouvelle ère: The OutsiderAprès avoir conquis l’Europe avec une tournée sold-out, la République de Kadebostany revientplus forte que jamais, armée de nouveaux morceaux, d’une identité visuelle percutante, d’unnouveau show spectaculaire et de l’album The Outsider, attendu pour janvier 2026.Avec plus de 5 milliards de streams dans le monde, Kadebostany connaît une ascensionfulgurante depuis plus de dix ans.Le projet s’est fait connaître grâce à de nombreux singles classés en tête des charts tels queCastle in the Snow, Mind if I Stay, Early Morning Dreams, sa réinterprétation acclamée du titrede Beyoncé Crazy in Love (50 Shades of Grey), et plus récemment Wild in Secret.Kadebostany a dominé les charts dans plus de 30 pays, donné plus de 700 concerts dans plusde 25 pays, et a été salué par la presse internationale, notamment: Vice, GQ, Spin, AmericanSongwriter, CNN, Rolling Stone, Vogue, MixMag, EDM.com, Run The Trap, Time Out, MarieClaire, et bien d’autres.Plus récemment, Early Morning Dreams est devenu viral sur TikTok avec plus de 3 milliards destreams. Kadebostany a été nommé aux Grammy Awards dans la catégorie “Best PopPerformance”, s’est produit lors de la finale de la Champions League, a composé la bandeoriginale du documentaire Obvious, et a vu ses titres choisis pour le défilé Armani et la sérieNetflix As The Crow Flies. Le groupe a également donné une performance en livestream suivieen direct par plus de 350 000 spectateurs simultanément.Porté par la République fictive et sans limites de Kadebostany, ce producteur et compositeurvisionnaire s’est imposé comme l’un des créateurs les plus audacieux de la pop moderne.PMR : shop@bleucitron.net

LA CABANE 16 TER AV. RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31