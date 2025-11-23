KADEBOSTANY – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

L’UNIVERS DU PERE NOEL Début : 2025-11-23 à 11:00. Tarif : – euros.

Entrez dans l’univers du Père Noël du samedi 22 novembre au mercredi 24 décembre 2025.Environs 1h15 de rêve, pour les petits et les grands. Les spectateurs accompagnés des lutins du père Noël découvriront l’univers magique du père Noël durant une heure un quart de spectacle vivant et interactif. Dans chaque pièce une scène attend petits et grands jusqu’à la rencontre avec le père Noël.Instants privilégiés en compagnie du Père Noël, dans un cadre chaleureux, aux décors inattendus et insolites, vous pourrez photographier les petits en sa compagnie.Grand moment d’émotion pour les petits, curiosité pour les grands en attendant la nuit de Noël !A cette occasion, le lutin Griny ouvre les portes de son univers incroyable et unique : ferme des lutins, cabanes, manèges, boutique et Salle à Manger du Père Noël pour manger ou goûter au pied du sapin.Emerveillez-vous à Grinyland…

GRINYLAND PARC NATURE ET LOISIRS 51400 Sept Saulx 51