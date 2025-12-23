KADEBOSTANY Saint-Jean-de-Védas

KADEBOSTANY

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas Hérault

Tarif : 25.6 – 25.6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Kadebostany revient sur le devant de la scène avec une nouvelle ère The Outsider

Après avoir conquis l’Europe avec une tournée sold-out, la République de Kadebostany revient plus forte que jamais, armée de nouveaux morceaux, d’une identité visuelle percutante, d’un nouveau show spectaculaire et de l’album The Outsider, attendu pour janvier 2026.

Ne manquez pas le concert de Kadebostany le 21 mars 2026 à 20h30 à Victoire 2 !

Porté par la République fictive et sans limites de Kadebostany, ce producteur et compositeur visionnaire s’est imposé comme l’un des créateurs les plus audacieux de la pop moderne.

Première partie TBA .

Domaine du Mas de Grille Saint-Jean-de-Védas 34430 Hérault Occitanie +33 4 67 47 71 00

English :

Kadebostany back in the spotlight with a new era: The Outsider

After conquering Europe with a sold-out tour, the Republic of Kadebostany returns stronger than ever, armed with new songs, a striking visual identity, a spectacular new show and the album The Outsider, due in January 2026.

