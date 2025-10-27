Kader Attou Le murmure des songes Ballet Preljocaj Aix-en-Provence

Kader Attou Le murmure des songes

Vendredi 9 janvier 2026 de 20h à 21h05. Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:00:00

fin : 2026-01-09 21:05:00

Date(s) :

2026-01-09

Monument de la danse hip-hop, Kader Attou ouvre son répertoire au monde de l’enfance. Inspiré par ses propres souvenirs, il mêle danse, musique et illustrations animées pour créer un univers féérique.Familles

Petit, Kader Attou aimait observer les ombres dans l’obscurité de sa chambre, laissant son imagination les transformer en mondes merveilleux. Aujourd’hui, il réveille ses souvenirs pour un quatuor de danseurs et danseuses qui mêle hip-hop et autres écritures chorégraphiques ouvertes à l’imaginaire. Sur scène, les illustrations de Jessie Désolée, projetées et animées, donnent vie à un bestiaire féérique. Les motifs du papier peint se métamorphosent, la couette se contorsionne et la danse n’en est que plus belle. Chimères, plantes fantastiques et créatures énigmatiques transportent le spectateur des abysses aux étoiles. L’enfance est un lieu auquel on ne retourne pas, mais qu’en réalité, on ne quitte jamais. Cette phrase de Rosa Montero résonne dans ce voyage à partager et à rêver en famille. .

Ballet Preljocaj 530 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

English :

Kader Attou, a leading figure in hip-hop dance, opens his repertoire to the world of childhood. Inspired by his own memories, he blends dance, music and animated illustrations to create a magical universe.

German :

Kader Attou, ein Monument des Hip-Hop-Tanzes, öffnet sein Repertoire für die Welt der Kindheit. Inspiriert von seinen eigenen Erinnerungen mischt er Tanz, Musik und animierte Illustrationen, um eine märchenhafte Welt zu erschaffen.

Italiano :

Kader Attou, figura di spicco della danza hip-hop, apre il suo repertorio al mondo dell’infanzia. Ispirandosi ai propri ricordi, combina danza, musica e illustrazioni animate per creare un mondo magico.

Espanol :

Kader Attou, figura destacada de la danza hip-hop, abre su repertorio al mundo de la infancia. Inspirándose en sus propios recuerdos, combina danza, música e ilustraciones animadas para crear un mundo mágico.

