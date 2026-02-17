Kader Bueno La carte du bonheur Metz
Kader Bueno La carte du bonheur Metz vendredi 6 mars 2026.
Kader Bueno La carte du bonheur
Metz Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Après toutes ces années à jouer dans le monde entier , Kader Bueno nous revient avec plus d’un tour de magie dans son sac.Tout public
Metz 57000 Moselle Grand Est
English :
After years of performing all over the world, Kader Bueno is back with more than one magic trick up his sleeve.
L'événement Kader Bueno La carte du bonheur Metz a été mis à jour le 2026-02-17