Kado-Ikebana stage au centre Shambhala

Saint-Yrieix-sous-Aixe Haute-Vienne

Tarif : 190 – 190 – 380 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-03-05

Ce stage de cinq jours ouvert à tous inclut le stage de deux jours et poursuit avec trois journées additionnelles pour approfondir votre pratique.

Une occasion unique d’apprendre et de pratiquer le Kado-Ikebana.

Le Kado-Ikebana est une pratique artistique contemplative qui révèle la relation entre la nature, l’espace et notre propre élan vital. Le but ultime du Kado-Ikebana n’est pas de faire d’agréables compositions florales, mais d’élargir notre cœur/esprit, d’être présent à chaque moment, de travailler avec nos obstacles et de développer le respect et l’appréciation de soi, des autres et de toute vie. Cette pratique repose sur la pratique de la méditation qui est aussi enseignée et pratiquée au cours de ce programme. .

Saint-Yrieix-sous-Aixe 87700 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 55 52

