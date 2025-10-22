KAE TEMPEST – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

KAE TEMPEST Début : 2025-10-22 à 20:00. Tarif : – euros.

Kae Tempest est un·e artiste, parolier·ère, interprète, auteur·e, dramaturge et poète. Iel a sorti quatre albums studio acclamés par la critique, ainsi que de nombreux livres, pièces de théâtre et recueils de poésie, dont Brand New Ancients, qui la fait devenir la première personne de moins de 40 ans à recevoir le Ted Hughes Award en 2013. Pour sa musique, Kae a remporté l’Ivor Novello Award pour la meilleure chanson contemporaine en 2024, après deux précédentes nominations à cet award en 2020 et une nomination au BRIT Award en 2018. Iel a été sélectionné·e pour le Mercury Prize à deux reprises (pour Let Them Eat Chaos en 2017 et Everybody Down en 2014). En 2023, Kae a été l’objet d’un documentaire de la BBC Arena, Being Kae Tempest, offrant un aperçu captivant de son parcours musical et créatif à travers une période de profondes transformations artistiques et personnelles. Kae Tempest s’est fermement imposé·e comme l’une des voix les plus uniques, inspirantes et acclamées par la critique de sa génération.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63