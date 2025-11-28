KAFARNAÜM SAUVAGE Nantes

KAFARNAÜM SAUVAGE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 20:00 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Kafarnaüm c’est trois type perdus dans un long périple et pour qui la musique est un hobbit au milieu du Mordor une façon de mordre dans le décor et de réduire au silence la morosité ambiante…pour ça Mat donne le rythme à la batterie tandis que Ref au saxo et Jules à l’accordéon viennent appeler à l’insurrection joyeuse et se mettent à nu avec leurs instruments comme des gogo danseurs pudiques..pour aider le monde à danser ses plaies.FacebookVidéoVidéo 2

SAUVAGE Nantes 44000