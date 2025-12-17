Kafe Brezhoneg Herri Morvan Salle l’Atelier Lesneven
Kafe Brezhoneg Herri Morvan Salle l’Atelier Lesneven mercredi 7 janvier 2026.
Kafe Brezhoneg Herri Morvan
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère
Début : 2026-01-07 15:00:00
fin : 2026-01-07 16:30:00
Invité de la conférence en breton Herri Morvan war ar Mare an F.L.B. La période du F.L.B. (Front de Libération de la Bretagne)
Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96
