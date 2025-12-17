Kafe Brezhoneg Izold Guegan Salle l’Atelier Lesneven
Kafe Brezhoneg Izold Guegan Salle l’Atelier Lesneven mercredi 6 mai 2026.
Kafe Brezhoneg Izold Guegan
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère
Début : 2026-05-06 15:00:00
fin : 2026-05-06 16:30:00
2026-05-06
Invité de la conférence en breton Izold Guegan Studiadenn sosioyezhoniezh Étude sociolinguistique du breton contemporain.
Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96
