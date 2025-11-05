Kafe Brezhoneg Salle l’Atelier Lesneven
Kafe Brezhoneg Salle l’Atelier Lesneven mercredi 5 novembre 2025.
Kafe Brezhoneg
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère
Début : 2025-11-05 15:00:00
fin : 2025-11-05 16:30:00
Date(s) :
2025-11-05
Invité de la conférence en breton Goulc’han Kervella. Il parlera de Jean Collé, jeune ouvrier catholique brestois et résistant, mort dans l’abri Sadi-Carnot en septembre 1944.
Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96
