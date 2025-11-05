Kafe Brezhoneg Salle l’Atelier Lesneven

Kafe Brezhoneg Salle l’Atelier Lesneven mercredi 5 novembre 2025.

Kafe Brezhoneg

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05 16:30:00

2025-11-05

Invité de la conférence en breton Goulc’han Kervella. Il parlera de Jean Collé, jeune ouvrier catholique brestois et résistant, mort dans l’abri Sadi-Carnot en septembre 1944.

Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96

