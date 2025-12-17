Kafe Brezhoneg Typhaine Corre Salle l’Atelier Lesneven

Kafe Brezhoneg Typhaine Corre

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère

Début : 2026-03-04 15:00:00

fin : 2026-03-04 16:30:00

2026-03-04

Invité de la conférence en breton Typhaine Corre Ar c’hoariva, ar c’han hag ar brezhoneg Le théâtre, le chant et le breton.

Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .

Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96

