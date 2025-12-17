Kafe Brezhoneg Typhaine Corre Salle l’Atelier Lesneven
Kafe Brezhoneg Typhaine Corre Salle l’Atelier Lesneven mercredi 4 mars 2026.
Kafe Brezhoneg Typhaine Corre
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 15:00:00
fin : 2026-03-04 16:30:00
Date(s) :
2026-03-04
Invité de la conférence en breton Typhaine Corre Ar c’hoariva, ar c’han hag ar brezhoneg Le théâtre, le chant et le breton.
Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kafe Brezhoneg Typhaine Corre Lesneven a été mis à jour le 2025-12-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne