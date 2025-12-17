Kafe Brezhoneg Yvon Abiven Salle l’Atelier Lesneven
Kafe Brezhoneg Yvon Abiven Salle l’Atelier Lesneven mercredi 4 février 2026.
Kafe Brezhoneg Yvon Abiven
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04 16:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Invité de la conférence en breton Yvon Abiven Petra ober gant an ilizoù e Breizh ? Que vont devenir les églises en Bretagne ?
Ouvert à tous, confirmés ou apprenants. .
Salle l’Atelier Rue Jeanne d’Arc Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 9 83 22 42 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Kafe Brezhoneg Yvon Abiven Lesneven a été mis à jour le 2025-12-17 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne