Kafé-Kako Restaurant les 2 M Fontenay-le-Comte

Restaurant les 2 M 126 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-11-03 18:00:00

fin : 2026-01-05 19:30:00

2025-11-03 2025-12-01 2026-01-05

Pause littéraire inter-culturelle partage et découvertes littératures du monde et cultures afro caribéennes.

Films, poésies, romans, articles, théâtre, contes, BD.

Lecture ouverte

1 conso/pers

1er lundi/mois

18h à 19h30

Au restaurant Les 2 M

Organisé par l’Association KARIBAMBEL-KBPROD .

Restaurant les 2 M 126 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire karibambel@laposte.net

English :

Intercultural literary break: sharing and discovering world literature and Afro-Caribbean cultures.

German :

Interkulturelle Literaturpause: Austausch und Entdeckung von Weltliteratur und afrokaribischen Kulturen.

Italiano :

Pausa letteraria interculturale: condivisione e scoperta della letteratura di tutto il mondo e delle culture afro-caraibiche.

Espanol :

Pausa literaria intercultural: compartir y descubrir la literatura de todo el mundo y de las culturas afrocaribeñas.

