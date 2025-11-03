Kafé-Kako Restaurant les 2 M Fontenay-le-Comte
Kafé-Kako Restaurant les 2 M Fontenay-le-Comte lundi 3 novembre 2025.
Kafé-Kako
Restaurant les 2 M 126 Rue de la République Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-11-03 18:00:00
fin : 2026-01-05 19:30:00
Date(s) :
2025-11-03 2025-12-01 2026-01-05
Pause littéraire inter-culturelle partage et découvertes littératures du monde et cultures afro caribéennes.
Films, poésies, romans, articles, théâtre, contes, BD.
Lecture ouverte
1 conso/pers
1er lundi/mois
18h à 19h30
Au restaurant Les 2 M
Organisé par l’Association KARIBAMBEL-KBPROD .
Restaurant les 2 M 126 Rue de la République Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire karibambel@laposte.net
English :
Intercultural literary break: sharing and discovering world literature and Afro-Caribbean cultures.
German :
Interkulturelle Literaturpause: Austausch und Entdeckung von Weltliteratur und afrokaribischen Kulturen.
Italiano :
Pausa letteraria interculturale: condivisione e scoperta della letteratura di tutto il mondo e delle culture afro-caraibiche.
Espanol :
Pausa literaria intercultural: compartir y descubrir la literatura de todo el mundo y de las culturas afrocaribeñas.
