Kafé livreS

médiathèque Plumelec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Café-lecteurs venez présenter vos coups de cœur, faire découvrir à d’autres vos préférés, proposer vos lectures, partager un goûter, l’essentiel est de découvrir des titres, des auteurs, des styles, des thèmes… à 17h, durée 1h30. .

médiathèque Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 33 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Kafé livreS Plumelec a été mis à jour le 2026-01-12 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE