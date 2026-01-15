Kafé livreS Plumelec
Kafé livreS Plumelec vendredi 23 janvier 2026.
Kafé livreS
médiathèque Plumelec Morbihan
Café-lecteurs venez présenter vos coups de cœur, faire découvrir à d’autres vos préférés, proposer vos lectures, partager un goûter, l’essentiel est de découvrir des titres, des auteurs, des styles, des thèmes… à 17h, durée 1h30. .
médiathèque Plumelec 56420 Morbihan Bretagne +33 2 97 42 33 71
