Kafé mortel La Maion Bar et grignotages Lanvéoc

Kafé mortel La Maion Bar et grignotages Lanvéoc jeudi 18 décembre 2025.

Kafé mortel

La Maion Bar et grignotages 20 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-18 17:30:00
fin : 2025-12-18 18:30:00

Date(s) :
2025-12-18

Si on en parlait
Cercle de paroles et d’écoute
Mourir

Boisson de courtoisie   .

La Maion Bar et grignotages 20 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Kafé mortel Lanvéoc a été mis à jour le 2025-10-17 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime