Kafé mortel La Maion Bar et grignotages Lanvéoc

Kafé mortel

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 17:30:00

fin : 2025-12-18 18:30:00

Date(s) :

2025-12-18

Si on en parlait

Cercle de paroles et d’écoute

Mourir

Boisson de courtoisie .

La Maion Bar et grignotages 20 Rue de Tal ar Groas Lanvéoc 29160 Finistère Bretagne +33 6 68 33 13 94

