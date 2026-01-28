KAFOUTCH

Col du Pendedis Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La LaboRieuse a le plaisir d’accueillir la Cie Chamboul’tout en résidence pour une création aux confins de la danse, du cirque (tissu aérien), et du théâtre. Vous êtes invités pour découvrir une étape de création du spectacle Kafoutch. La représentation sera suivie d’un goûter.

La LaboRieuse a le plaisir d’accueillir la Cie Chamboul’tout en résidence du 16 au 28 février.

Pour cette création aux confins de la danse, du cirque (tissu aérien), et du théâtre, la compagnie explore notre rapport aux objets, prolongements du corps et révélateurs de la mémoire…

Vous êtes invités samedi 28 février à 16h pour découvrir une étape de création du spectacle Kafoutch. Le spectacle sera suivi d’un goûter ! .

Col du Pendedis Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 labo.rieuse48@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La LaboRieuse is delighted to welcome the Cie Chamboul’tout to its residency for a creation at the crossroads of dance, circus (aerial fabric) and theater. You are invited to discover a creative stage of the show Kafoutch. The performance will be followed by a snack.

L’événement KAFOUTCH Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-01-28 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère