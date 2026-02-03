Kahoot Magic Soirée jeux interactifs ! Salle d’exposition Saint-Germain-de-Salles

Kahoot Magic Soirée jeux interactifs !

Salle d’exposition Route de Saint-Germain de Salles Saint-Germain-de-Salles Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-02 18:30:00

fin : 2026-03-02 20:00:00

Date(s) :

2026-03-02

Participez à une soirée gaming conviviale avec Kahoot ! Testez vos connaissances lors de quiz interactifs et amusants. La soirée débutera par un apéro pour bien commencer. Ambiance garantie pour petits et grands !

.

Salle d’exposition Route de Saint-Germain de Salles Saint-Germain-de-Salles 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68 contact@lamagic.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for an evening of gaming fun with Kahoot! Test your knowledge with fun, interactive quizzes. The evening kicks off with an aperitif. An atmosphere guaranteed for young and old!

L’événement Kahoot Magic Soirée jeux interactifs ! Saint-Germain-de-Salles a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Val de Sioule