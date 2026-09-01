Kaïflo sort ses jeux Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon
samedi 19 septembre 2026 · Kaïflo · Ancenis-Saint-Géréon
Informations pratiques
Ancenis-Saint-Géréon
Kaïflo sort ses jeux
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Kaïflo sort ses jeux de société, venez pour gagner !
Mise à disposition des jeux de société.
Entrée libre.
Consommation sur place. .
Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65
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English :
Ka%EFflo is bringing out its board games—come on over and win!
L’événement Kaïflo sort ses jeux Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-09-02 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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