Kaïflo sort ses jeux Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon jeudi 4 septembre 2025.
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-04 15:00:00
fin : 2025-09-04
Date(s) :
2025-09-04
Jeux de société mis à disposition de l’aimable clientèle du Kaïflo
Entrée libre.
Consommation sur place. .
Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com
English :
Board games available to Kaïflo customers
German :
Gesellschaftsspiele, die der freundlichen Kundschaft des Kaïflo zur Verfügung gestellt werden
Italiano :
Giochi da tavolo a disposizione della simpatica clientela di Kaïflo
Espanol :
Juegos de mesa a disposición de la simpática clientela de Kaïflo
