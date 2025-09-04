Kaïflo sort ses jeux Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon

Kaïflo sort ses jeux Kaïflo Café culturel Restaurant Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon jeudi 4 septembre 2025.

Kaïflo sort ses jeux Kaïflo

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04 15:00:00

fin : 2025-09-04

Date(s) :

2025-09-04

Jeux de société mis à disposition de l’aimable clientèle du Kaïflo

Entrée libre.

Consommation sur place. .

Café culturel Restaurant Kaïflo 48 Rue d’Anjou Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 60 05 59 65 kaiflo.ancenis@gmail.com

English :

Board games available to Kaïflo customers

German :

Gesellschaftsspiele, die der freundlichen Kundschaft des Kaïflo zur Verfügung gestellt werden

Italiano :

Giochi da tavolo a disposizione della simpatica clientela di Kaïflo

Espanol :

Juegos de mesa a disposición de la simpática clientela de Kaïflo

L’événement Kaïflo sort ses jeux Kaïflo Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2025-08-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis