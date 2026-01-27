Kaija à l’atelier du plateau L’atelier du plateau Paris

Avec : Camille Garin, violon, Madeleine Athané-Best, violon, Maëlle Desbrosses, alto, Adèle Viret violoncelle. et : Angèle Decreux, *Suite pour violoncelle seul *de Matthieu Chamblas. Programme : Terra memoria de Kaija Saariaho, Aheym de Bryce Dessner, Psalom et Summa d’Arvo Pärt, Air d’Adèle Viret, FeuÄ5 de Maëlle Desbrosses.

Concert dans le cadre du festival Les Ateliers du violoncelle.

Entre tradition et innovation, ce quatuor de musiciennes tout-terrain balayent un large spectre musical avec une prédilection pour le répertoire contemporain et l’improvisation. En ouverture du quatuor, la création d’une pièce de Matthieu Chamblas par Angèle Decreux.

Le mercredi 18 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T20:00:00+02:00_2026-03-18T22:00:00+02:00

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/kaija/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



Afficher la carte du lieu L’atelier du plateau et trouvez le meilleur itinéraire

