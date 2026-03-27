Kairos Session Pannonica Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 20:30 –

Gratuit : non Prix libre et conscient Prix libre et conscient Réservation :En ligne sur pannonica.comÀ la billetterie du Pannonica/Salle Paul Fort, 9 rue Basse Porte à Nantes (mardi au vendredi de 14h à 18h) Tout public

Jazz et musiques improvisées Kairos : n.m. concept grec : saisir l’instant. Les Kairos Sessions sont une nouvelle proposition sur la scène nantaise « jazz et musiques improvisées ». Elles sont nées d’un désir du collectif Gros Caillou de pratiquer l’improvisation collective et l’expérimentation. L’idée est simple, une équipe constituée de sept musiciens du collectif s’installe au milieu du public et se lance. Du septet au solo, restant ouvert à tous les pas de côté esthétiques, aux rencontres, évidentes ou improbables, le collectif vous invite à partager l’expérience d’un moment unique. Ouverture des portes à 20h – Début de la soirée à 20h30

Pannonica Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 10 10 https://www.pannonica.com/



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