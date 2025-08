KAJAM Maraussan

KAJAM Maraussan mercredi 27 août 2025.

KAJAM

Route de Béziers Maraussan Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Concert. Compositions et reprises pop, rock, folk, reggae.

Une musique bien à eux mêlant des influences pop, rock, folk et reggae, qui puise son inspiration dans la splendeur de la nature, les émotions de l’amour et la puissance des messages positifs. Avec une harmonie musicale captivante et des paroles profondément évocatrices, Kajam nous invite à un voyage sonore qui éveille les sens et touche l’âme. Au cœur de leur musique, une profonde admiration pour la nature et sa beauté intemporelle, résonne comme une déclaration d’amour envers la Terre, une invitation à la contemplation. .

Route de Béziers Maraussan 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 90 37 44 info@domaineperdiguier.fr

English :

Live concerts. Compositions and covers of pop, rock, folk and reggae.

German :

Konzert. Kompositionen und Coverversionen aus Pop, Rock, Folk und Reggae.

Italiano :

Dal vivo. Composizioni e cover di pop, rock, folk e reggae.

Espanol :

En directo. Composiciones y versiones de pop, rock, folk y reggae.

L’événement KAJAM Maraussan a été mis à jour le 2025-08-04 par 34 OT LA DOMITIENNE