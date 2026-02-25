Kakotxa concert des enfants Rue Arhanpia Tardets-Sorholus

Kakotxa concert des enfants

Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

L’atelier d’artistes Kakotxa vous invite à Tardets.

Une dizaine d’enfants de 6 à 11 ans, inscrits aux ateliers musique, ont préparé un concert avec l’association Tünaka. Le détail de la programmation et les horaires de l’événement seront mis à jour dès réception des informations envoyées par l’organisateur. .

Rue Arhanpia Kakotxa Tardets-Sorholus 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine ecrire@tunaka.com

