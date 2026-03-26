Kaktus Groove Band +Dr. SC

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille Jura

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:30:00

fin : 2026-04-10 01:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Kaktus Groove Band

Vous les avez peut-être aperçus à L’Entre Deux en première partie de Youngblood Brass Band cet automne, venez découvrir leur set complet au printemps ! Brass band français inspiré du son des Marching band américains, la musique du KGB mêle hip-hop, jazz et funk dans un mélange qui fait se rencontrer arrangements décapants, finesse des improvisations et textes aussi drôles que profonds.

Si vous aimez le groove, les cuivres et le swing qui fait danser, KGB est fait pour vous !

Dr. SC

Sur scène Dr. SC explose les frontières musicales une fusion festive, engagée, enragée, des grooves organiques, des riffs de guitare alternant cocotte funky et sons saturés, des cuivres aux solos jazzy et des textures électroniques taillées pour le dance floor. Un laboratoire vivant où chaque texte devient une dissection de la société contemporaine.

Une musique de résistance, une thérapie par le son, une autopsie du monde moderne servie avec lucidité et énergie.

Dr. SC c’est un OVNI musical en orbite du rap français. .

L’ENTRE DEUX Ruffey-sur-Seille 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 62 20 07 contact@entredeuxprod.fr

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English : Kaktus Groove Band +Dr. SC

L’événement Kaktus Groove Band +Dr. SC Ruffey-sur-Seille a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu