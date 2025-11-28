Kaky Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Vendredi 28 novembre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Dans son monde, Kaky a fait de la musique un remède à toutes les tempêtes, et une safe place où libérer ses émotions, sans pudeur.

Depuis ses débuts avec “La tête pleine”, premier single sorti en 2020, l’auteur-compositeur s’est fait une place dans le paysage pop français en faisant de sa musique le reflet de ses émotions. Un parcours musical pensé comme une relation épistolaire avec son auditoire, des poèmes faits de gribouillis, de ratures et de mots torturés.









Franck, dit Kaky, a 20 ans quand il s’essaye à de premières expérimentations sonores, et façonne son goût pour la production. À l’aide d’un enregistreur, il récupère des échantillons de sons du quotidien façon ASMR, qui l’inspirent pour créer ses “KakySound” partagés sur YouTube. Le signal sonore d’un avion ou le crépitement d’un briquet sont astucieusement convertis en singles, parfois pop et minimaliste sur “Lundi matin”, voire hip-hop sur “Calme”, au générique de son premier EP, Room 404. Au-delà des manips sur son logiciel de montage, Kaky aiguise peu à peu sa plume, et soigne son spleen, évoquant déjà le manque de confiance en soi et la solitude, des sujets qui lui resteront chers.









Il assurera la première partie des concerts d’Helena, avant une tournée dans toute la France prévue à l’automne. Si Kaky a toujours su faire de sa musique un moyen de s’exprimer à cœur ouvert, l’artiste semble au sommet de son art avec Est-ce que quelqu’un m’entend ? , son projet le plus intime, et panse ses douleurs en se les réappropriant. Reste plus qu’à obéir à l’injonction tirée de “Oh j’plane” “Oublie comment tu t’appelles, mets l’enceinte au maximum, qu’on n’entende plus les voix qui se bagarrent dans nos têtes”.









English :

In her world, Kaky has made music a remedy for all storms, and a safe place to unleash her emotions, without modesty.

German :

In seiner Welt hat Kaky die Musik zu einem Heilmittel für alle Stürme und zu einem sicheren Ort gemacht, an dem er seine Gefühle ohne Scham loswerden kann.

Italiano :

Nel suo mondo, Kaky ha fatto della musica un rimedio per tutte le tempeste e un luogo sicuro per dare sfogo alle sue emozioni, senza pudori.

Espanol :

En su mundo, Kaky ha hecho de la música un remedio para todas las tormentas, y un lugar seguro para dar rienda suelta a sus emociones, sin pudor.

