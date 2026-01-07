Kaky + Roukie Ferrailleur (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-28 20:30 –

Gratuit : non 24 € 24 € Réservation : https://shotgun.live/fr/events/kaky-nantes Tout public

Pop / Hip-Hop Kaky (pop) : Si le field-recording est la base de sa musique, le jeune homme de 23 ans sait également se détacher du sampling pour des modes de production plus traditionnels, qu’il met au service d’autres musiciens. Les projets qu’il prépare actuellement sont au croisement de ces deux univers. Capable de scénariser un clip puis de le co-réaliser avec son équipe, à l’image de celui de « Tête pleine », il maîtrise son univers de A à Z. Car pour Kaky, être un artiste complet, ça n’est pas qu’une expression en l’air. Quoi qu’il en soit, il gardera toujours sa particularité musicale, ce qui fait de lui un artiste à part : sa science de l’écoute et son intarissable curiosité. Roukie (hip-hop, pop) : Derrière le nom de Roukie se cache Julie Trouvé, artiste nantaise qui s’est illustrée au sein de divers projets collectifs (Degree, Kokopeli…) en tant que chanteuse et musicienne. Pour ce nouveau projet, elle utilise la musique pour se perdre, se questionner, déterrer des émotions et des souvenirs enfouis. Imprégnée par la culture populaire, elle a commencé par s’approprier les bandes originales de jeux vidéo, qu’elle utilise comme base d’écriture. Son univers musical pop et poétique s’inspire d’artistes tels que Flavien Berger, Okay Kaya, Caroline Polachek ou encore Oklou.

Ferrailleur (Le) Île de Nantes Nantes 44200

02 51 82 86 41 http://www.leferrailleur.fr https://www.leferrailleur.fr/evenement/kaky/5028



